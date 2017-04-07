Экс-главу столичного банка будут судить за незаконное отчуждение имущества финучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Бывшую главу правления ПАО "Банк "Контракт" будут судить за незаконное отчуждение имущества финучреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской местной прокуратурой направлено в Подольский райсуд столицы обвинительный акт в отношении экс-председателя правления ПАО "Банк "Контракт" по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Установлено, что бывший председатель правления банка осуществила незаконное отчуждение помещений финучреждения площадью более 1100 кв. м., расположенных на территории Подольского района, по цене на 10 млн гривен ниже их реальной стоимости.
Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении оценщику имущества, который без проведения осмотра и фотосъемки указанных помещений составил заведомо поддельный отчет о их стоимости с ч. 2 ст. 358 (составление оценщиком заведомо поддельного официального документа) УК Украины.
Как сообщал УНН, при закупке электрооборудования для ЮАЭС украли 8 млн грн госсредств.