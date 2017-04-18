Екс-голову Рескомінформу Криму допитують у “справі А.Чийгоза”

З його слів, 26 лютого 2014 року учасники обох мітингів почала збиратися ще до 9 ранку. До 11 години представники обох сторін були налаштовані миролюбно, згодом, після прибуття великої групи проросійських учасників, ситуація змінилась у бік агресії.

Ш.Меметов повідомив, що бачив більше 10 автобусів із Севастополя та Бахчисарая з проросійсько налаштованими особами, які роз’їжджалися після мітингу. Також він додав, що правоохоронні органи не вживали жодних дій, аби запобігти загостренню обстановки.

Як передавав УНН, 13 квітня Верховний суд Криму провів допит голови Меджилісу І.Умерова.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах” під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Як повідомлялось раніше, 23 березня суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар А.Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.