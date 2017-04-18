Экс-главу Рескоминформа Крыму допрашивают по "делу А.Чийгоза"

По его словам, 26 февраля 2014 участники обоих митингов начала собираться еще в 9 утра. К 11:00 представители обеих сторон были настроены миролюбиво, впоследствии, после прибытия большой группы пророссийских участников, ситуация изменилась в сторону агрессии.

Ш.Меметов сообщил, что видел более 10 автобусов из Севастополя и Бахчисарая с пророссийски настроенными лицами, разъезжались после митинга. Также он добавил, что правоохранительные органы не предпринимали никаких действий, чтобы предотвратить обострение обстановки.

Как сообщал УНН, 13 апреля Верховный суд Крыма провел допрос председателя Меджилису И.Умерова.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках" под стенами крымского парламента 26 февраля 2014.

Как сообщалось ранее, 23 марта суд продлил содержание под стражей заместителю председателя Меджлиса крымских татар А.Чийгозу на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.