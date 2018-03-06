Екс-головному лікарю “Феофанії” повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру колишньому головному лікарю лікувально-профілактичного комплексу “Феофанія”, яка зловживаючи службовим становищем незаконно передала у приватну власність майно та земельну ділянку дитячого оздоровчого табору “Ясний” вартістю понад 33 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
За даними прокуратури, підозру колишньому головному лікарю повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Досудове розслідування триває.
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"Установлено, що в квітні 1994 року між НАН України та колишнім головним лікарем “ЛПК “Феофанія” укладено договір про передачу в оренду майнового комплексу ДП “ЛПК „Феофанія“ та ДОК „Ясний“.
Рішення щодо відчуження майна дитячого оздоровчого табору „Ясний“ НАН України не приймалося”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, передача в оренду комплексу відбулась в порушеня вимог Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”, а саме без дотримання встановленої процедури та без дозволу Президії НАН України.
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“Окрім цього, в порушення вимог Статуту державного підприємства та чинного законодавства у 2009 році між колишнім головним лікарем, яка будучи виконувачем обов’язків директора вказаного підприємства та громадянином укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд дитячого табору.
Таким чином, своїми протиправними діями екс-службовець незаконно передала у приватну власність майно та земельну ділянку площею понад 6 га, спричинивши державі майнових збитків на суму понад 33 млн грн”, — йдеться у повідомленні.