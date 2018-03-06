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Экс-главному врачу "Феофании" сообщили о подозрении

Экс-главному врачу "Феофании" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 15760 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания", которая злоупотребляя служебным положением незаконно передала в частную собственность имущество и земельный участок детского оздоровительного лагеря "Ясный" стоимостью более 33 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, подозрение бывшему главному врачу сообщено в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование продолжается.

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"Установлено, что в апреле 1994 года между НАН Украины и бывшим главным врачом" ЛПК "Феофания" заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса ГП "ЛПК "Феофания" и ДОЛ "Ясный".

Решение об отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря "Ясный" НАН Украины не принималось", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, передача в аренду комплекса состоялась в нарушение требований Закона Украины "Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статуса их имущественного комплекса", а именно без соблюдения установленной процедуры и без разрешения Президиума НАН Украины.

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"Кроме этого, в нарушение требований Устава государственного предприятия и действующего законодательства в 2009 году между бывшим главным врачом, которая будучи исполняющим обязанности директора указанного предприятия, и гражданином заключен договор купли-продажи зданий и сооружений детского лагеря.

Таким образом, своими противоправными действиями экс-служащий незаконно передал в частную собственность имущество и земельный участок площадью более 6 га, чем нанес государству имущественный вред на сумму более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

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