Экс-главному врачу "Феофании" сообщили о подозрении

КИЕВ. 6 марта. УНН. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания", которая злоупотребляя служебным положением незаконно передала в частную собственность имущество и земельный участок детского оздоровительного лагеря "Ясный" стоимостью более 33 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.