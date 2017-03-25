Екс-голова ЦРУ: колишній радник Д.Трампа обговорював видачу Ф.Гюлена

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, імовірно, обговорював можливість висилання з країни проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в підготовці військового перевороту в Туреччині, передає УНН з посиланням на ВВС.

Про проведення таких переговорів між М.Флінном і турецькою стороною розповів в відеоінтерв'ю колишній голова ЦРУ Джеймс Вулсі. За його словами, вони були неофіційними і велися в вересні минулого року в нью-йоркському готелі.

Як стверджує з посиланням на Дж.Вулсі газета Wall Street Journal, на цих переговорах Туреччину представляли родич президента Реджепа Тайїпа Ердогана і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За словами Дж.Вулсі, він не знає всіх деталей переговорів, оскільки запізнився на їх початок, але в тій їх частині, на якій він був присутній, всерйоз обговорювалися способи видворити Ф.Гюлена з США в обхід офіційної процедури екстрадиції.

Представники М.Флінна не відкидають самого факту зустрічі, але стверджують, що він ніколи не обговорював можливість порушення закону щодо кого-небудь і протизаконне висилання кого-небудь з країни.

Раніше конгресмен Е.Каммінгс з посиланням на документи повідомив, що Росія заплатила екс-раднику Д.Трамп понад 67 тис. дол.

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