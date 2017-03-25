Экс-глава ЦРУ: бывший советник Д.Трампа обсуждал выдачу Ф.Гюлена

О проведении таких переговоров между М.Флинном и турецкой стороной рассказал в видеоинтервью бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси. По его словам, они были неофициальными и велись в сентябре прошлого года в нью-йоркском отеле.

Как утверждает со ссылкой на Дж.Вулси газета Wall Street Journal, на этих переговорах Турцию представляли родственник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам Дж.Вулси, он не знает всех деталей переговоров, поскольку опоздал к их началу, но в той их части, на которой он присутствовал, всерьез обсуждались способы выдворить Ф.Гюлена из США в обход официальной процедуры экстрадиции.

Представители М.Флинна не отрицают самого факта встречи, но утверждают, что он никогда не обсуждал возможность нарушения закона в отношении кого-либо и противозаконную высылку кого-либо из страны.

Ранее конгрессмен Э.Каммингс со ссылкой на документы сообщил, что Россия заплатила экс-советнику Д.Трамп более 67 тыс. долл.