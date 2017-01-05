Екс-главу правління "Михайлівського" не хочуть включати в міжвідомчу групу з вирішення проблем вкладників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Екс-глава правління банку “Михайлівський” Ігор Дорошенко наполягає на тому, щоб його включили в міжвідомчу робочу групу з вирішення проблем вкладників. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає УНН.
“Я вже неодноразово заявляв про бажання брати участь у міжвідомчій робочій групі з врегулювання проблемних питань вкладників банку. Думаю, що моя участь зможе просунути результати діяльності цієї групи до якнайшвидшого вирішення проблем вкладників і моя ініціатива вже підтримана частиною вкладників „Михайлівського“”, — зазначив він.
Крім того, він зауважив, що проблеми вкладників могли б бути вирішені в разі скасування рішення про ліквідацію банку і відновлення його діяльності.
“Знаючи фінансовий стан банку, виконанням ним нормативів і вимог Нацбанку, вважаю, що достатніх підстав для ліквідації банку не було. Тому я не виключаю, що за результатами судового розгляду цієї справи ми зможемо побачити відновлення діяльності ще одного банку, який примусово був виведений з ринку”, — пояснив екс-глава правління банку.
І.Дорошенко також повідомив, що найближчим часом вкладникам з 2-х сторонніми договорами з фінкомпаніями буде запропонований конкретний план дій по поверненню коштів.
Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого НБУ.
За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.
Як раніше повідомляв УНН, експерти не виключили тиск НБУ на слідство у справі банку “Михайлівський”.
Крім того, як встановила правова експертиза, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним неправомірно.