Экс-главу правления "Михайловского" не хотят включать в межведомственную группу по решению проблем вкладчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко настаивает на том, чтобы его включили в межведомственную рабочую группу по решению проблем вкладчиков. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает УНН.
"Я уже неоднократно заявлял о желании участвовать в межведомственной рабочей группе по урегулированию проблемных вопросов вкладчиков банка. Думаю, что мое участие сможет продвинуть результаты деятельности этой группы к скорейшему решению проблем вкладчиков и моя инициатива уже поддержана частью вкладчиков "Михайловского" ", - отметил он.
Кроме того, он отметил, что проблемы вкладчиков могли бы быть решены в случае отмены решения о ликвидации банка и восстановления его деятельности.
"Зная финансовое состояние банка, исполнением им нормативов и требований Нацбанка, считаю, что достаточных оснований для ликвидации банка не было. Поэтому я не исключаю, что по результатам судебного рассмотрения этого дела мы сможем увидеть возобновление деятельности еще одного банка, который принудительно был выведен с рынка ", - пояснил экс-глава правления банка.
И.Дорошенко также сообщил, что в ближайшее время вкладчикам с 2-х сторонними договорам с финкомпаниями будет предложен конкретный план действий по возврату средств.
Напомним, в мае 2016 года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным , хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ.
По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.
Как ранее сообщал УНН, эксперты не исключили давление НБУ на следствие по делу банка "Михайловский".
Кроме того, как установила правовая экспертиза, банк "Михайловский" было признано неплатежеспособным неправомерно .