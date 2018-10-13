Екс-футболіст збірної України Гай став гравцем клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Під час жовтневої паузи чемпіонату України з футболу, пов’язаної із матчами національних збірних, склад “Олімпіка” посилив досвідчений футболіст Олексій Гай. Про це інформує прес-служба команди з Донецьку, передає УНН.
Контракт строком до кінця поточного чемпіонату підписав екс-півзахисник збірної України 35-річний Гай.
За плечима досвідченого гравця 136 ігор в чемпіонаті України (22 голи), 27 матчів у Кубку України (6 голів) і не один матч на міжнародній арені. У тому числі і в футболці національної збірної України, у складі якої футболіст провів 29 ігор і забив один гол.
З “Шахтарем” Гай вигравав Кубок УЄФА, шість разів ставав чемпіоном України, сім разів вигравав Кубок країни, двічі завойовував срібні медалі чемпіонату Азербайджану.
Примітно, що останнім клубом Гая була краснодарська “Кубань”, а до цього також виступав за “Маріуполь”, “Чорноморець”, та “Габалу”.