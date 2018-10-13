Экс-футболист сборной Украины Гай стал игроком клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во время октябрьской паузы чемпионата Украины по футболу, связанной с матчами национальных сборных, состав “Олимпика” усилил опытный футболист Алексей Гай. Об этом сообщает пресс-служба команды из Донецка, передает УНН.
Контракт сроком до конца текущего чемпионата подписал экс-полузащитник сборной Украины 35-летний Гай.
За плечами опытного игрока 136 игр в чемпионате Украины (22 гола), 27 матчей в Кубке Украины (6 голов) и не один матч на международной арене. В том числе и в футболке национальной сборной Украины, в составе которой футболист провел 29 игр и забил один гол.
С “Шахтером” Гай выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок страны, дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Азербайджана.
Примечательно, что последним клубом Гая была краснодарская “Кубань”, а до этого также выступал за “Мариуполь”, “Черноморец”, и “Габала”.