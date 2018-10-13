Экс-футболист сборной Украины Гай стал игроком клуба УПЛ

Контракт сроком до конца текущего чемпионата подписал экс-полузащитник сборной Украины 35-летний Гай.

За плечами опытного игрока 136 игр в чемпионате Украины (22 гола), 27 матчей в Кубке Украины (6 голов) и не один матч на международной арене. В том числе и в футболке национальной сборной Украины, в составе которой футболист провел 29 игр и забил один гол.

С “Шахтером” Гай выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок страны, дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Азербайджана.

Примечательно, что последним клубом Гая была краснодарская “Кубань”, а до этого также выступал за “Мариуполь”, “Черноморец”, и “Габала”.