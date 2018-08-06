Екс-футболіст збірної України Алієв перейшов в аматорський клуб із Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Тридцятитрьохрічний півзахисник Олександр Алієв продовжить кар'єру в складі аматорського клубу з Бучі "Меліоратор", повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Повідомляється, що досвідчений гравець виступатиме за "Меліоратор" під 10-м номером. Інші деталі не розголошуються.
Примітно, що Алієв довгий час захищав кольори київського "Динамо", а також виступав за національну збірну України.
Нагадаємо, що раніше Алієв виступав за аматорський "Ката ндзаро" та Інтер" з Боярки. Останнім часом був граючим тренером ФК "Хмельницький".