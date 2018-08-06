Экс-футболист сборной Украины Алиев перешел в любительский клуб из Бучи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Тридцатитрехлетний полузащитник Александр Алиев продолжит карьеру в составе любительского клуба из Бучи "Мелиоратор", сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Сообщается, что опытный игрок будет выступать за "Мелиоратор" под 10-м номером. Другие детали не разглашаются.
Примечательно, что Алиев долгое время защищал цвета киевского "Динамо", а также выступал за национальную сборную Украины.
Напомним, что ранее Алиев выступал за любительский "Ката ндзаро" и "Интер" из Боярки. В последнее время был играющим тренером ФК "Хмельницкий".