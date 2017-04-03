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Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" Н.Кастільо завершив кар'єру

Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" Н.Кастільо завершив кар'єру

Київ • УНН

 • 17640 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Екс-форвард донецького "Шахтаря" і "Дніпра" мексиканець Нері Кастільо у віці 32 років прийняв рішення про завершення спортивної кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на сайт terra.com.

Уродженець Мексики намагався повернутися у футбол в складі клубу третьої ліги Греції після дворічної перерви з осені минулого року. Проте Н.Кастільо так і не зміг набрати форму після травми та вирішив завершити виступи на професійному рівні.

Примітно, що 32-річний мексиканець відкрив магазин з продажу товарів для любителів рибної ловлі в своєму рідному місті Сан-Луїс-Потосі і тепер поєднуватиме хобі з невеликим бізнесом.

Варто відзначити, що Н.Кастільо був викуплений "Шахтарем" у "Олімпіакоса" за 20 мільйонів євро і знаходився на контракті у "гірників" з 2007 по 2011 рр. Втім, в команді Мірчі Луческу нападаючий зумів відзначитися тільки двома голами в 17 матчах. Далі Н.Кастільо відправився по орендах, провівши в сезоні-2009/10 три матчі за "Дніпро".

Додамо, що форвард також виступав за "Манчестер Сіті" (7 ігор), "Олімпіакос" (105 і 30 голів), "Чикаго" (8), "Аріс" (18), "Пачуку" (13), "Леон" (7) та "Райо Вальєкано" (11) та відіграв 21 матч за бірну Мексики (6 голів).

Як повідмляв УНН, "Шахтар" став учасником програми "Morethanfootball Action Week".

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