Экс-футболист "Шахтера" и "Днепра" Н.Кастильо завершил карьеру

Уроженец Мексики пытался вернуться в футбол в составе клуба третьей лиги Греции после двухлетнего перерыва с осени прошлого года. Однако Н.Кастильо так и не смог набрать форму после травмы и решил завершить выступления на профессиональном уровне.

Примечательно, что 32-летний мексиканец открыл магазин по продаже товаров для любителей рыбной ловли в своем родном городе Сан-Луис-Потоси и теперь совмещать хобби с небольшим бизнесом.

Стоит отметить, что Н.Кастильо был выкуплен "Шахтером" у "Олимпиакоса" за 20 млн евро и находился на контракте у "горняков" с 2007 по 2011 Впрочем, в команде Мирчи Луческу нападающий сумел отличиться только двумя голами в 17 матчах. Далее Н.Кастильо отправился по арендам, проведя в сезоне-2009/10 три матча за "Днепр".

Добавим, что форвард также выступал за "Манчестер Сити" (7 игр), "Олимпиакос" (105 и 30 голов), "Чикаго" (8), "Арис" (18), "Пачуку" (13), "Леон" (7) и "Райо Вальекано" (11) и сыграл 21 матч за Бирну Мексики (6 голов).

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