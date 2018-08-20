Екс-футболіст "Динамо" оформив хет-трик у Кубку Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. “Борусія” із міста Менхенгладбах одержала розгромну звитягу у зустрічі 1/32 фіналу Кубку Німеччини над ФК “Хаштедт” — 11:1, повідомляє кореспондент УНН.
На 15 хвилині рахунок 3:0 зробив колишній атакуючий півзахисник київського “Динамо” Раффаел, відправивши м’яч головою у сітку. На 30 хвилині бразилець відзначився ще раз, відгукнувшись на пас партнера, він в однин дотик направив м’яч під поперечину. В середині наступної половини Раффаел оформив хет-трик — ефектно забив з дальньої відстані.
Крім Раффаеля по хет-трику також забили Торган Азар і Алассан Плеа.
Додамо, що Раффаел виступав за київське “Динамо” у сезоні 2012/13 років та загалом провів 13 поєдинків при 1 забитому м’ячі.