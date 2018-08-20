Экс-футболист "Динамо" оформил хет-трик в Кубке Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. “Боруссия” из города Менхенгладбах получила разгромную победу во встрече 1/32 финала Кубка Германии над ФК “Хаштедт” — 11:1, сообщает корреспондент УНН.
На 15 минуте счет 3:0 сделал бывший атакующий полузащитник киевского “Динамо” Раффаэл, отправив мяч головой в сетку. На 30 минуте бразилец отличился еще раз, откликнувшись на пас партнера, он в одно касание направил мяч под перекладину. В середине следующей половины Раффаэл оформил хет-трик — эффектно забил с дальнего расстояния.
Кроме Раффаэлю по хет-трику также забили Торган Азар и Алассан Плеа.
Добавим, что Раффаэл выступал за киевское “Динамо” в сезоне 2012/13 годов и в целом провел 13 поединков при 1 забитом мяче.