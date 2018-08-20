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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Экс-футболист "Динамо" оформил хет-трик в Кубке Германии

Киев • УНН

 • 13433 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. “Боруссия” из города Менхенгладбах получила разгромную победу во встрече 1/32 финала Кубка Германии над ФК “Хаштедт” — 11:1, сообщает корреспондент УНН.

Экс-футболист "Динамо" оформил хет-трик в Кубке Германии

На 15 минуте счет 3:0 сделал бывший атакующий полузащитник киевского “Динамо” Раффаэл, отправив мяч головой в сетку. На 30 минуте бразилец отличился еще раз, откликнувшись на пас партнера, он в одно касание направил мяч под перекладину. В середине следующей половины Раффаэл оформил хет-трик — эффектно забил с дальнего расстояния.

Кроме Раффаэлю по хет-трику также забили Торган Азар и Алассан Плеа.

Добавим, что Раффаэл выступал за киевское “Динамо” в сезоне 2012/13 годов и в целом провел 13 поединков при 1 забитом мяче.

Украинские Национальные Новости

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