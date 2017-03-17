Екс-футболіст "Динамо" А.Громов продовжить кар'єру в Росії

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Екс-хавбек київського “Динамо” Артем Громов на правах вільного агенту перейшов до стану російського ФК “Крилья Совєтов”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Самари.

А.Громов виступатиме за “Крилья Совєтов” під 16 номером і може зіграти вже в найближчому матчі 20 туру РФПЛ проти “Ростова”, що відбудеться 19 березня.

“Можу сказати, що в Самарі хороша команда і відмінний колектив. Хлопці відкриті один до одного, і атмосфера в „Крилах“ позитивна. Адаптація пройшла непомітно, тепер потрібно показувати себе в матчах і приносити користь команді”, — розповів 27-річний гравець.

Відзначимо, що з початку сезону А.Громов виступав за київське “Динамо” і провів за клуб 9 матчів у чемпіонаті України, один — в Кубку України, один — в Суперкубку та один — у Лізі чемпіонів, але потім сторони за обопільною згодою вирішили розірвати угоду.

Зауважимо, що “Крилья Совєтов” мають 15 очок після 19 зіграних матчів у російському чемпіонаті та займають передостаннє 15 місце.

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