Экс-футболист "Динамо" А.Громов продолжит карьеру в России

А.Громов будет выступать за "Крылья Советов" под 16 номером и может сыграть уже в ближайшем матче 20 тура РФПЛ против "Ростова", который состоится 19 марта.

"Могу сказать, что в Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в "Крыльях" положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде", - рассказал 27-летний игрок.

Отметим, что с начала сезона А.Громов выступал за киевское "Динамо" и провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один - в Кубке Украины, один - в Суперкубке и один - в Лиге чемпионов, но потом стороны по обоюдному согласию решили расторгнуть соглашение.

Заметим, что "Крылья Советов" имеют 15 очков после 19 сыгранных матчей в российском чемпионате и занимают предпоследнее 15 место.