Екс-директору підприємства, яке встановлювало крісла на НСК "Олімпійський", повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокуратурою Києва повідомила про підозру в розкраданні майже 5 млн гривень під час Евро-2012 колишньому директору підприємства “Спецпостач” міжнародного благодійного фонду “Безпека країни”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
За інформацією прес-служби, очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці.
“Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн. податків”. — повідомили у прокуратурі.
Дії підрядника кваліфіковано за ч.3 ст.212, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.
За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, за вказівкою Генерального прокурора України Юрія Луценка столичною прокуратурою поновлено та активізовано розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012.