Экс-директору предприятия, которое устанавливало кресла на НСК "Олимпийский", сообщили о подозрении

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении почти 5 млн гривен во время Евро-2012 бывшему директору предприятия "Спецпостач" международного благотворительного фонда "Безопасность страны". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По информации пресс-службы, возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы.

"Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в государственный бюджет почти 5 млн грн налогов", - сообщили в прокуратуре.

Действия подрядчика квалифицированы по ч.3 ст.212, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины.

По результатам расследования следователи прокуратуры ему сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, по указанию Генерального прокурора Украины Юрия Луценко столичная прокуратура возобновила и активизировала расследования по уголовным производствам по фактам хищения средств во время проведения Евро-2012.

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