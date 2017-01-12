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Екс-директор бази відпочинку влаштував стрілянину на Харківщині

Екс-директор бази відпочинку влаштував стрілянину на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. На Харківщині чоловіку, який влаштував стрілянину на базі відпочинку, повідомлено про підозру у замаху на вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Інформація про те, що невідомі намагаються проникнути на територію бази, надійшла до поліції 9 січня о 12:30.

При виїзді на місце події та перевірці інформації встановлено, що 38-річний новий директор бази разом із друзями приїхав відпочивати. При цьому 46-річний колишній директор бази, знаходячись також на цій території, підійшов до них та став стріляти з власної гладкоствольної рушниці, поранивши у голову одного з громадян. Новий директор з метою самозахисту здійснив постріли з травматичної зброї у бік 46-річного чоловіка та також поранив його.

З місця події були вилучені речові докази.

Обох постраждалих доставлено до лікарні. Стан їхнього здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

Екс-директору бази вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Слідчі дії тривають.

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