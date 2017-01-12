Экс-директор базы отдыха устроил стрельбу в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Харьковской области мужчине, который устроил стрельбу на базе отдыха, сообщается о подозрении в покушении на убийство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация о том, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию базы, поступила в полицию 9 января в 12:30.
При выезде на место происшествия и проверке информации установлено, что 38-летний новый директор базы вместе с друзьями приехал отдыхать. При этом 46-летний бывший директор базы, находясь также на этой территории, подошел к ним и стал стрелять из собственного гладкоствольного ружья, ранив в голову одного из граждан. Новый директор в целях самозащиты совершил выстрелы из травматического оружия в сторону 46-летнего мужчину и также ранил его.
С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.
Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Экс-директору базы вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.