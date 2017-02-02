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Екс-держсекретар США Дж.Керрі напише мемуари

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Колишній держсекретар США Джон Керрі планує розпочати писати мемуари, передає УНН з посиланням на газету Politico.

Екс-держсекретар США Дж.Керрі напише мемуари

Як зазначає джерело, Дж.Керрі найняв відомого у Вашингтоні адвоката і фахівця зі складання книжкових контрактів Боба Барнетта, щоб той розпочав переговори з видавцями щодо майбутньої книги.

"Він (Дж.Керрі – ред.) не зацікавлений в перерахуванні досягнень або описі своїх мандрівок. Це будуть дуже особисті спогади, які познайомлять читачів з його життям, продемонструють, як приймаються історичні рішення, і познайомлять їх з деякими впливовими персонажами, яких він добре знав", – цитує Politico джерело, близьке до оточення екс-держсекретаря.

Повідомляється, що мемуари Дж.Керрі можуть з'явитися на книжкових полицях в 2018 році, а у лютому екс-держсекретар планує провести тендер серед видавців.

Дж.Керрі ніколи не писав мемуарів, хоча він склав список бестселерів New York Times в 2007 році для книги про навколишнє середовище.

Як повідомляв УНН, колишній президент США Барак Обама може отримати за свої мемуари близько 20 млн доларів.

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