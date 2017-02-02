Экс-госсекретарь США Дж.Керри напишет мемуары
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бывший госсекретарь США Джон Керри планирует начать писать мемуары, передает УНН со ссылкой на газету Politico.
Как отмечает источник, Дж.Керри нанял известного в Вашингтоне адвоката и специалиста по составлению книжных контрактов Боба Барнетта, чтобы тот начал переговоры с издателями о будущей книги.
"Он (Дж.Керри - ред.) не заинтересован в пересчете достижений или описании своих путешествий. Это будут очень личные воспоминания, которые познакомят читателей с его жизнью, продемонстрируют, как принимаются исторические решения, и познакомят их с некоторыми влиятельными персонажами, которых он хорошо знал ", - цитирует Politico источник, близкий к окружению экс-госсекретаря.
Сообщается, что мемуары Дж.Керри могут появиться на книжных полках в 2018 году, а в феврале экс-госсекретарь планирует провести тендер среди издателей.
Дж.Керри никогда не писал мемуаров, хотя он составил список бестселлеров New York Times в 2007 году для книги об окружающей среде.
Как сообщал УНН, бывший президент США Барак Обама может получить за свои мемуары около 20 млн долларов.