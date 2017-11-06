Екс-чемпіон світу спрогнозував результат майбутнього бою Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Бернард Хопкінс розповів, кого вважає фаворитом у протистоянні чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі українця Василя Ломаченко та чемпіона WBA в другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо, інформує УНН з посиланням на BoxingScene.
На думку 52-річного Хопкінса, Ломаченко вдасться відправити опонента в нокаут: "Ломаченко переможе і зробить це нокаутом в пізніх раундах".
Також американець розповів щодо стилів боксерів.
"Я думаю, що це буде дуже складний бій, обидва працюють у схожих стилях - оборонному і з хорошою швидкістю, але я віддам перевагу Ломаченко. Гадаю, він доб'ється результату, тому що він краще йде в атаку. Рігондо починає дуже повільно та не викидає багато ударів. До того ж Ломаченко не дозволить зробити Рігондо завдати велику кількість ударів", - зауважив екс-чемпіон.
Нагадаємо, що Хопкінсу належить боксерський рекорд – він є найстаршим чемпіоном світу.
Як повідомляв УНН, Хопкінс відзначав, що Ломаченко може стати іконою боксу.