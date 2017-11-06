Экс-чемпион мира спрогнозировал результат предстоящего боя Ломаченко

По мнению 52-летнего Хопкинса, Ломаченко удастся отправить оппонента в нокаут: "Ломаченко победит и сделает это нокаутом в поздних раундах".

Также американец рассказал о стилях боксеров.

"Я думаю, что это будет очень сложный бой, оба работают в подобных стилях - оборонном и с хорошей скоростью, но я предпочту Ломаченко. Думаю, он добьется результата, так как он лучше идет в атаку. Ригондо начинает очень медленно и не выбрасывает много ударов. К тому же Ломаченко не позволит Ригондо нанести большое количество ударов", - отметил экс-чемпион.

Напомним, что Хопкинс установил боксерский рекорд - он самый возрастной чемпион мира.

Как сообщал УНН, Хопкинс отмечал, что Ломаченко может стать иконой бокса.