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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107627 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100289 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103243 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85070 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101753 просмотра

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Экс-чемпион мира спрогнозировал результат предстоящего боя Ломаченко

Экс-чемпион мира спрогнозировал результат предстоящего боя Ломаченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии чемпиона WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко и чемпиона WBA во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо, информирует УНН со ссылкой на BoxingScene.

По мнению 52-летнего Хопкинса, Ломаченко удастся отправить оппонента в нокаут: "Ломаченко победит и сделает это нокаутом в поздних раундах".

Также американец рассказал о стилях боксеров.

"Я думаю, что это будет очень сложный бой, оба работают в подобных стилях - оборонном и с хорошей скоростью, но я предпочту Ломаченко. Думаю, он добьется результата, так как он лучше идет в атаку. Ригондо начинает очень медленно и не выбрасывает много ударов. К тому же Ломаченко не позволит Ригондо нанести большое количество ударов", - отметил экс-чемпион.

Напомним, что Хопкинс установил боксерский рекорд - он самый возрастной чемпион мира.

Как сообщал УНН, Хопкинс отмечал, что Ломаченко может стать иконой бокса.

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