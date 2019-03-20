Екс-баскетболіст збірної України став гравцем російського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. БК "Локомотив-Кубань" підписав контракт з колишнім розігруючим захисником збірної України Джеромом Рендлом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Зазначено, що угода між сторонами розрахована до кінця сезону.
Рендл маючи зріст 175 см у сезоні 2012 року виступав в маріупольському "Азовмаші", а в 2015-му році він отримав українське громадянство. У складі національної збірної України взяв участь в Євробаскеті-2015 року, але разом з командою посів останнє місце в групі.
Примітно, що 31-річний гравець має великий досвід виступів за команди різних країн серед яких литовський "Жальгіріс" з яким виступав у Євролізі, турецькі "Башакшехір", "Ескішехір", "Трабзонспор", "Тюрк Телеком", французький "Лімож", австралійські" Аделаїда", "Сідней Кінгс", бельгійський "Спіроу", німецький БК "Рокетс" із міста Гота і фарм-клуби НБА.
Нагадаємо, що Рендла визнавали кращим баскетболістом сезон в Австралії.