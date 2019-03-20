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Экс-баскетболист сборной Украины стал игроком российского клуба

Киев • УНН

 • 8405 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. БК "Локомотив-Кубань" подписал контракт с бывшим разыгрывающим защитником сборной Украины Джеромом Рэндл, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Экс-баскетболист сборной Украины стал игроком российского клуба

Указано, что соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Рэндл имея рост 175 см в сезоне 2012 года выступал в мариупольском "Азовмаше", а в 2015-м году он получил украинское гражданство. В составе национальной сборной Украины принял участие в Евробаскете-2015 года, но вместе с командой занял последнее место в группе.

Примечательно, что 31-летний игрок имеет большой опыт выступлений за команды разных стран среди которых литовский "Жальгирис", с которым выступал в Евролиге, турецкие "Башакшехир", "Эскишехир", "Трабзонспор", "Тюрк Телеком", французский "Лимож", австралийские "Аделаида", "Сидней Кингз", бельгийский "Спироу", немецкий БК "Рокетс" из города Гота и фарм-клубы НБА.

Напомним, что Рендла признавали лучшим баскетболистом сезон в Австралии.

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