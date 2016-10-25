Екс-банкіра, яка привласнила понад 29 млн грн вкладників, заочно судитимуть у Миргороді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прокуратура Полтавської області затвердила обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Миргородського відділення Полтавської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Жінка обвинувачується за ч.3, ч.4, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах) та ч.1, ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Так, упродовж вересня 2002 — березня 2009 громадянка заволоділа коштами банку на суму понад 29 млн грн, які внесли на депозитні рахунки майже 80 вкладників.
Будучи начальником відділення банківської установи, обвинувачена пропонувала знайомим внести гроші на депозитні рахунки. При цьому вона повідомляла, що є уповноваженою від імені банку на прийняття від населення коштів під відсоток, який значно вищий офіційно визначеного. Після оформлення договору екс-начальниця переконувала вкладників передати їй гроші для подальшого розміщення на депозитних рахунках. Проте, отримуючи кошти, вона не передавала їх до каси банку, а привласнювала.
Після зникнення вказаної особи обмануті вкладники подали до судів цивільні позови про повернення їм переданих коштів, а також платежів за користування ними банком, що в загальній сумі становило вже понад 41,5 млн грн. Виконуючи рішення судів, банк повернув людям гроші.
У зв’язку з тим, що обвинувачена оголошена у міжнародний розшук, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення щодо неї спеціального розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до Миргородського міськрайонного суду для заочного засудження.