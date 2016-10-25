Экс-банкира, которая присвоила более 29 млн грн вкладчиков, заочно будут судить в Миргороде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура Полтавской области утвердила обвинительный акт в отношении бывшего начальника Миргородского отделения Полтавской областной дирекции открытого акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Женщина обвиняется по ч.3, ч.4, ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно в особо крупных размерах) и ч.1, ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.
Так, в течение сентября 2002 - марта 2009 гражданка завладела средствами банка на сумму более 29 млн грн, которые внесли на депозитные счета почти 80 вкладчиков.
Будучи начальником отделения банковского учреждения, обвиняемый предлагала знакомым внести деньги на депозитные счета. При этом она сообщала, что является уполномоченным от имени банка на принятие от населения средств под процент, значительно выше официально определенного. После оформления договора экс-начальница убеждала вкладчиков передать ей деньги для дальнейшего размещения на депозитных счетах. Однако, получая средства, она не передавала их в кассу банка, а присваивала.
После исчезновения указанного лица обманутые вкладчики подали в суды гражданские иски о возвращении им переданных средств, а также платежей за пользование ими банком, что в общей сумме составило уже более 41,5 млн. грн. Выполняя решения судов, банк вернул людям деньги.
В связи с тем, что обвиняемая объявлена в международный розыск, следственным судьей было дано разрешение на проведение в отношении него специального расследования, по результатам которого обвинительный акт будет направлен до Миргородского горрайонного суда для заочного осуждения.