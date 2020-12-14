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Екополіс ХТЗ Ярославського підписав меморандум про співпрацю з глобальним лідером IT і телекомунікацій - Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Один зі світових лідерів в сфері IT і телекомунікацій — компанія Huawei має намір стати резидентом бізнес-парку високих технологій “Екополіс ХТЗ” групи DCH Олександра Ярославського, основи національного проекту “Українська Кремнієва Долина”, передає УНН.

Екополіс ХТЗ Ярославського підписав меморандум про співпрацю з глобальним лідером IT і телекомунікацій - Huawei

Відповідний Меморандум від імені DCH підписав Віталій Баранніков, керівник керуючої компанії бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", а від імені Хуавей Україна Ма Ци, директор компанії.

Згідно з умовами меморандуму, міжнародний гігант має намір стати одним з бізнес-резидентів ділової та індустріальної екосистеми "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського, з можливістю створення офісу і, майданчика з виробництва продукції компанії, а також R&D-центру.

"Протягом року, що минає ми на прикладі "Екополіс ХТЗ" змогли продемонструвати, що створення Кремнієвої Долини в Україні - це реалістично. А перелік партнерів, залучених до харківської технологічної і IT-екосистемт, яскраво показує перспективність цієї ідеї і свідчить, що ми - на правильному шляху. Я щиро радий вітати глобального технологічного лідера Huawei в "Екополіс ХТЗ", в Харкові, і впевнений, що наші спільні зусилля у сфері розвитку інформаційно-комунікаційних технологій стануть потужним стимулом для України і Харкова - потужним драйвером розвитку нашого наукового та технологічного потенціалу. В особі DCH і "Екополіс ХТЗ" Huawei, як і інші резиденти, знаходять надійного партнера, прихильного цінностям науково-технологічного прогресу", - сказав під час церемонії підписання Меморандуму президент групи DCH Олександр Ярославський, генеральний інвестор проекту створення Української Кремнієвої Долини.

"Мені дуже приємно, що Харків і ділова екосистема "Екополіс ХТЗ" стали справжнім магнітом для глобальних високотехнологічних компаній. Для нас велика честь стати українською платформою для такого глобального гіганта як компанія Huawei. Упевнений, що розвиток її виробництва, розробок і досліджень тут в Харкові стане потужним стимулом для розвитку міста і високотехнологічних виробництв, розкриття потенціалу харків'ян і наших передових наукових досліджень", - прокоментував підписання документу Віталій Баранніков, директор керуючої компанії бізнес-парку "Екополіс ХТЗ".

Раніше він анонсував плани по розгортанню діяльності в харківському бізнес-парку Олександра Ярославського Хуавей Україна, а також повідомляв про активні переговори з іншими глобальними високотехнологічними компаніями, серед яких назвав також сервіс Alibaba і оператора стільникового зв'язку Vodafone.

"Huawei і "Екополіс ХТЗ" спільними зусиллями мають намір сприяти цифровій трансформації галузі за допомогою освітніх та наукових ресурсів Харківської області, а також підтримці талантів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Впевнені, що співпраця компаній сприятливо вплине на розвиток Kharkiv Smart City і цифрової економіки України в цілому", - зазначив Сюй Сяобо, віце-президент Huawei по країнам Центральної, Східної та Північної Європи.

Передовий досвід, розробки і вирішення глобального технологічного лідера Huawei можуть бути корисні для реалізації на базі бізнес-парку Ecopolis HTZ, а також для міста - в рамках проектів цифрової трансформації Kharkiv Smart City.

Раніше "Екополіс ХТЗ" повідомив про укладення аналогічних меморандумів про співпрацю між групою DCH Олександра Ярославського з IT-гігантом Hewlett Packard і корпорацією ZTE - одним з глобальних лідерів у сфері телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і технологічних рішень. Вони стануть бізнес-резидентами в складі промислового кластера індустріального парку, створять в Харкові свої IT і R&D-кластери.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, будинку і організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами по екосистемам ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях всіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.
Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічні прориви, які просувають світ вперед. У компанії працюють більше 194 тис. співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності Хуавей УКРАЇНА охоплює чотири напрямки: освіта, охорона здоров'я, захист навколишнього середовища, розвиток.

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