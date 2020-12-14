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Экополис ХТЗ Ярославского подписал меморандум о сотрудничестве с глобальным лидером IT и телекоммуникаций - Huawei

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Один из глобальных лидеров в сфере IT и телекоммуникаций — компания Huawei имеет намерение стать резидентом бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ» группы DCH Александра Ярославского, основы национального проекта «Украинская Кремниевая Долина», передает УНН.

Экополис ХТЗ Ярославского подписал меморандум о сотрудничестве с глобальным лидером IT и телекоммуникаций - Huawei

Соответствующий Меморандум от имени DCH подписал Виталий Баранников, руководитель управляющей компании бизнес-парка “Экополис ХТЗ”, а от имени Хуавей Україна Ма Ци, директор компании.

Согласно условиям меморандума, международный гигант имеет намерение стать одним из бизнес-резидентов деловой и индустриальной экосистемы “Экополис ХТЗ” Александра Ярославского, с возможностью создания офиса и, площадки по производству продукции компании, а также R&D-центра.

“В течение уходящего года мы на примере „Экополис ХТЗ“ смогли продемонстрировать, что создание Кремниевой Долины в Украине — это реалистично. А перечень партнеров, привлеченных в харьковскую технологическую и IT-экосистему, ярко показывает перспективность этой идеи и свидетельствует, что мы — на верном пути. Я искренне рад приветствовать глобального технологичного лидера Huawei в „Экополис ХТЗ“, в Харькове, и уверен, что наши совместные усилия в сфере развития информационно-коммуникационных технологий станут мощным стимулом для Украины и Харькова — мощным драйвером развития нашего научного и технологического потенциала. В лице DCH и „Экополис ХТЗ“ Huawei, как и другие резиденты, обретают надежного партнера, приверженного ценностям научно-технологического прогресса”, — сказал во время церемонии подписания Меморандума президент группы DCH Александр Ярославский, генеральный инвестор проекта создания Украинской Кремниевой Долины.

“Мне очень приятно, что Харьков и деловая экосистема „Экополис ХТЗ“ стали настоящим магнитом для глобальных высокотехнологичных компаний. Для нас большая честь стать украинской платформой для такого глобального гиганта как компания Huawei. Уверен, что развитие ее производства, разработок и исследований здесь в Харькове станет мощным стимулом для развития города и высокотехнологичных производств, раскрытия потенциала харьковчан и наших передовых научных исследований”, — прокомментировал подписание документа Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка “Экополис ХТЗ”.

Ранее он анонсировал планы по развертыванию деятельности в харьковском бизнес-парке Александра Ярославского Хуавей Украина, а также сообщал об активных переговорах с другими глобальными высокотехнологическими компаниями, среди которых назвал также сервис Alibaba и оператора сотовой связи Vodafone.

“Huawei и „Экополис ХТЗ“ совместными усилиями намерены способствовать цифровой трансформации отрасли с помощью образовательных и научных ресурсов Харьковской области, а также поддержке талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Уверены, что сотрудничество компаний благоприятно повлияют на развитие Kharkiv Smart City и цифровой экономики Украины в целом”, — отметил Сюй Сяобо, Вице-президент Huawei по странам Центральной, Восточной и Северной Европы

Передовой опыт, разработки и решения глобального технологичного лидера Huawei могут быть полезны для реализации на базе бизнес-парка Ecopolis HTZ, а также для города — в рамках проектов цифровой трансформации Kharkiv Smart City.

Ранее “Экополис ХТЗ” сообщил о заключении аналогичных меморандумов о сотрудничестве между группой DCH Александра Ярославского с IT-гигантом Hewlett Packard и корпорацией ZTE — одним из глобальных лидеров в сфере телекоммуникационных систем, мобильных устройств и технологических решений. Они станут бизнес-резидентами в составе промышленного кластера индустриального парка, создадут в Харькове свои IT и R&D-кластеры.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, “умные” устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.
Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.

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