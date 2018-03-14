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Економіст: якщо буде відновлено співпрацю з МВФ, наприкінці року курс долара становитиме приблизно 29 гривень

Економіст: якщо буде відновлено співпрацю з МВФ, наприкінці року курс долара становитиме приблизно 29 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Якщо буде відновлено співпрацю з Міжнародним валютним фондом, наприкінці року курс долара становитиме приблизно 29 гривень. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив економіст Сергій Фурса, інформує УНН.

“Активна купівля іноземними інвесторами українського державного боргу, номінованого в гривні. Ми побачили десь 300-400 мільйонів доларів, які зайшли цього року, і саме вони створили цей тиск на долар, що привело до більш стрімкого зростання курсу гривні. Зараз у нас є стандартна весняна сезонність, яка також допомагатиме гривні, а влітку ми можемо побачити вже зовсім інші тенденції”, — сказав він.

Фурса зауважив: “У нас дуже багато залежить від співпраці з МВФ, бо чи є, чи немає співпраці з МВФ — це різні курси гривні. Якщо ми кажемо, що в нас є базовий сценарій співпраці з МВФ, то на кінець року наш прогноз курсу гривні десь близько 29”.

Як повідомляв УНН, основними причинами зміцнення гривні, яке спостерігається на цей момент є активізація бізнесу, активізація нерезидентів на ринку ОВДП та падіння долара. Про це повідомив на презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій.

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