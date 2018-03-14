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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 29690 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35563 просмотра

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Экономист: если будет возобновлено сотрудничество с МВФ, в конце года курс доллара составит примерно 29 гривен

Экономист: если будет возобновлено сотрудничество с МВФ, в конце года курс доллара составит примерно 29 гривен

Киев  •  УНН

 • 11872 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, в конце года курс доллара составит примерно 29 гривен. Об этом в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса, передает УНН.

“Активная покупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали это давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.

Фурса заметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что есть или нет сотрудничество с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.

Как сообщал УНН, основными причинами укрепления гривны, которое наблюдается в данный момент является активизация бизнеса, активизация нерезидентов на рынке ОВГЗ и падение доллара. Об этом сообщил на презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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