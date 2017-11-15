Екологічна ліга закликає владу скасувати мораторій на перевірки бізнесу

"Мораторій на перевірки позбавляє громадян України права на безпечне довкілля та охорону здоров’я, які гарантовані статтями 49, 50 та 66 Конституції України. Внаслідок забруднення, браконьєрства, вирубки лісів та нелегальних забудов загинуть цінні екосистеми.

Заборона на перевірки підприємств не може розв’язати проблему корупції у контролюючих органах, адже необхідно реформувати всю природоохоронну галузь у цілому", - заявила Т.Тимочко.

За її словами, для поліпшення стану довкілля в Україні та знищення корупційних схем у державних органах, що контролюють стан навколишнього середовища, необхідно забезпечити прозорість перевірок підприємств, вирішити кадрові питання та залучити громадські природоохоронні організації до здійснення контролю за станом довкілля.

"Всеукраїнська екологічна ліга виступає за скасування мораторію на перевірки бізнесу. А також буде домагатися надання дозволу на перевірки Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами", - наголосила Т.Тимочко.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів.