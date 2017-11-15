Экологическая лига призывает власти отменить мораторий на проверки бизнеса

"Мораторий на проверки лишает граждан Украины права на безопасную окружающую среду и охрану здоровья, гарантированных статьями 49, 50 и 66 Конституции Украины. Вследствие загрязнения, браконьерства, вырубки лесов и нелегальных застроек погибнут ценные экосистемы.

Запрет на проверки предприятий не может решить проблему коррупции в контролирующих органах, ведь необходимо реформировать всю природоохранную отрасль в целом", - заявила Т.Тимочко.

По ее словам, для улучшения состояния окружающей среды в Украине и уничтожения коррупционных схем в государственных органах, контролирующих состояние окружающей среды, необходимо обеспечить прозрачность проверок предприятий, решить кадровые вопросы и привлечь общественные природоохранные организации к осуществлению контроля за состоянием окружающей среды.

"Всеукраинская экологическая лига выступает за отмену моратория на проверки бизнеса. А также будет добиваться предоставления разрешения на проверки Государственной экологической инспекцией Украины и ее территориальными органами", - подчеркнула Т.Тимочко.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введенный в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторов токсичных отходов.