Екоінспекторів ще не допускають на військовий склад у Балаклії - О.Семерак

Міністр О.Семерак зауважив, що пожежа ще не закінчилася.

«Це я можу судити з допуску-недопуску представників екоінспекції. Наразі не на всю територію вони мають допуск, тому це може свідчити, що там є великий шмат роботи», – пояснив О.Семерак.

Водночас на вихідних екоінспектори зуміли взяти проби землі й води в різних точках балаклійського складу.

«Зараз ще нема результатів хімічного аналізу. Але військові запевняють, що там не було хімічної зброї, хімічних снарядів», – переповів міністр екології.

Проте О.Семерак відзначив, що будь-які снаряди, набої, навіть без хімії, є небезпечними для навколишнього середовища.

«Коли ми говоримо про вплив війни, то мало хто згадує, що вибух снарядів і мін не минає непомітно для води, грунту. І це точно є загроза», – вважає О.Семерак.

За словами пана міністра, територія складу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

«Цим мають займатися власники земельних ділянок і органи місцевого самоврядування. Міністерство може тільки спонукати і контролювати ці дії», – додав міністр екології і природних ресурсів.

Нагадаємо, 27 березня у Балаклії відновили електропостачання.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.