Экоинспекторов еще не допускают на военный склад в Балаклее - О.Семерак

Министр О.Семерак отметил, что пожар еще не закончился.

“Это я могу судить по допуску-недопуску представителей экоинспекции. Пока не на всю территорию они имеют допуск, поэтому это может свидетельствовать, что там есть большой кусок работы”, — пояснил О.Семерак.

В то же время на выходных экоинспекторы сумели взять пробы земли и воды в различных точках балаклейского склада.

“Сейчас еще нет результатов химического анализа. Но военные уверяют, что там не было химического оружия, химических снарядов”, — рассказал министр экологии.

Однако О.Семерак отметил, что любые снаряды, патроны, даже без химии, опасны для окружающей среды.

“Когда мы говорим о влиянии войны, то мало кто вспоминает, что взрыв снарядов и мин не проходит незаметно для воды, почвы. И это точно угроза”, - считает О.Семерак.

По словам министра, территория склада в Балаклее потребует экологической рекультивации.

“Этим должны заниматься владельцы земельных участков и органы местного самоуправления. Министерство может только побуждать и контролировать эти действия”, - добавил министр экологии и природных ресурсов.

Напомним, 27 марта в Балаклее восстановили электроснабжение.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.