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Екоактивісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки в центрі Берліна

Екоактивісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки в центрі Берліна

Київ • УНН

 • 443681 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Екоактивісти природоохоронного руху «Останнє покоління» (Letzte Generation) відпиляли верхівку різдвяної ялинки в Берліні, встановлену навпроти Бранденбурзьких воріт. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, двоє чоловіків використали гідравлічний підйомник і ручну пилу, щоб зрізати два метри від верхівки 15-метрового дерева. Крім того, активісти вивісили на дереві плакат зі словами: «Це лише верхівка різдвяної ялинки».

У своїй заяві група наголосила, що Німеччина поки що бачить лише «верхівку» кліматичної катастрофи, яка відбувається в усьому світі.

Правоохоронні органи та міська рада підтвердили інцидент в середу.

Доповнення

У музеї Барберіні в Потсдамі, Німеччина, активісти руху Letzte Generation облили картину «Копиці сіна» імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва. 

Екоактивісти проникли на льотне поле аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) та приклеїли себе до злітно-посадкової смуги. Протестувальники на півтори години паралізували повітряне сполучення, через що політики закликають покарати порушників.

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