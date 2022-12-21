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Экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки в центре Берлина

Экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки в центре Берлина

Киев • УНН

 • 443681 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Экоактивисты природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) отпилили верхушку рождественской елки в Берлине, установленную напротив Бранденбургских ворот. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, информирует УНН.

Детали 

Как отмечается, двое мужчин использовали гидравлический подъемник и ручную пилу, чтобы срезать два метра от верхушки 15-метрового дерева. Кроме того, активисты вывесили на дереве плакат со словами: «Это только верхушка рождественской елки».

В своем заявлении группа подчеркнула, что Германия пока видит лишь «верхушку» климатической катастрофы, которая происходит во всем мире.

Правоохранительные органы и городской совет подтвердили инцидент в среду.

Дополнение

В музее Барберини в Потсдаме, Германия, активисты движения Letzte Generation облили картину «Копицы сена» импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства. 

Экоактивисты проникли на летное поле аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Протестующие на полтора часа парализовали воздушное сообщение, из-за чего политики призывают наказать нарушителей.

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