Экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки в центре Берлина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Экоактивисты природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) отпилили верхушку рождественской елки в Берлине, установленную напротив Бранденбургских ворот. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, двое мужчин использовали гидравлический подъемник и ручную пилу, чтобы срезать два метра от верхушки 15-метрового дерева. Кроме того, активисты вывесили на дереве плакат со словами: «Это только верхушка рождественской елки».
В своем заявлении группа подчеркнула, что Германия пока видит лишь «верхушку» климатической катастрофы, которая происходит во всем мире.
Правоохранительные органы и городской совет подтвердили инцидент в среду.
Дополнение
В музее Барберини в Потсдаме, Германия, активисты движения Letzte Generation облили картину «Копицы сена» импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
Экоактивисты проникли на летное поле аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Протестующие на полтора часа парализовали воздушное сообщение, из-за чего политики призывают наказать нарушителей.