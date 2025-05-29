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ЕКО МАРКЕТ запускає «Кодекс Добрих Цін» - філософію розумного споживання для кожного

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запускає масштабну ініціативу - "Кодекс Добрих Цін" покликану змінити уявлення українців про щоденні закупи.

ЕКО МАРКЕТ запускає «Кодекс Добрих Цін» - філософію розумного споживання для кожного

Це не просто чергова програма лояльності. Це - нова філософія дбайливого споживання, яка дозволяє кожному клієнту самостійно впливати на асортимент знижок і робити справді вигідні покупки без зайвих витрат.

"Ми запускаємо "Кодекс Добрих Цін", бо бачимо, що українці сьогодні шукають не просто акції, а ясність, чесність і повагу до свого гаманця. Ми хочемо дати не одноразову знижку, а стабільну вигоду. Це довгострокова ініціатива, яка з часом стане невід’ємною частиною нашої торговельної культури", - зазначає Віталій Старомінський, Chief Marketing Officer ЕКО МАРКЕТ.

Як працює "Кодекс Добрих Цін" 

Після оновлення програми лояльності ЕКО ДЯКА стало очевидно: люди хочуть не просто акцій, а розумного планування. Саме тому в компанії створили "Кодекс Добрих Цін" - інструмент, який дозволяє покупцям самим вирішувати, на які продукти знижки з'являться наступного місяця.

Як долучитись:

  1. Перейдіть на спеціальну сторінку проєкту “Кодекс добрих цін”
    1. Заповніть коротку форму, вказавши товари, на які ви хочете отримати знижку.

      3. В кінці кожного місяця ЕКО МАРКЕТ збирає побажання і формує перелік популярних товарів, які в наступному періоді потрапляють до переліку акційних.

      "Головна мета програми - дозволити покупцям самостійно вирішувати який товар буде зі знижкою та планувати свої покупки заздалегідь. До прикладу, ви плануєте наступного місяця консервацію - в такому випадку ви можете обрати все для неї та суттєво заощадити свої кошти, спланувавши таким чином покупки", - пояснює Віталій Старомінський.

      Що пропонує "Кодекс Добрих Цін"?

      Програма базується на п’яти ключових принципах:

      • купуйте улюблене та заощаджуйте; плануйте витрати і уникайте зайвого;
        • отримуйте кешбек в додатку ЕКО МАРКЕТ за покупки;
          • купуйте без докорів сумління - ціни справді добрі.

            Практичні поради

            Разом із запуском програми, ЕКО МАРКЕТ ділиться простими лайфхаками, які допомагають закуповуватись ефективніше:

            • складайте список покупок перед походом у магазин;
              • обирай сезонні продукти - вони свіжіші й вигідніші;
                • плануйте меню на тиждень, щоб не купувати зайвого;
                  • користуйся мобільним додатком ЕКО МАРКЕТ -отримуй кешбек та акції в один дотик.

                    В ЕКО МАРКЕТ наголошують - програма діятиме у всіх торгових точках мережі, незалежно від регіону.

                    Лілія Подоляк

                    Лілія Подоляк

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