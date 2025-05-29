ЕКО МАРКЕТ запускає «Кодекс Добрих Цін» - філософію розумного споживання для кожного
Київ • УНН
Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запускає масштабну ініціативу - "Кодекс Добрих Цін" покликану змінити уявлення українців про щоденні закупи.
Це не просто чергова програма лояльності. Це - нова філософія дбайливого споживання, яка дозволяє кожному клієнту самостійно впливати на асортимент знижок і робити справді вигідні покупки без зайвих витрат.
"Ми запускаємо "Кодекс Добрих Цін", бо бачимо, що українці сьогодні шукають не просто акції, а ясність, чесність і повагу до свого гаманця. Ми хочемо дати не одноразову знижку, а стабільну вигоду. Це довгострокова ініціатива, яка з часом стане невід’ємною частиною нашої торговельної культури", - зазначає Віталій Старомінський, Chief Marketing Officer ЕКО МАРКЕТ.
Як працює "Кодекс Добрих Цін"
Після оновлення програми лояльності ЕКО ДЯКА стало очевидно: люди хочуть не просто акцій, а розумного планування. Саме тому в компанії створили "Кодекс Добрих Цін" - інструмент, який дозволяє покупцям самим вирішувати, на які продукти знижки з'являться наступного місяця.
Як долучитись:
- Перейдіть на спеціальну сторінку проєкту “Кодекс добрих цін”
- Заповніть коротку форму, вказавши товари, на які ви хочете отримати знижку.
3. В кінці кожного місяця ЕКО МАРКЕТ збирає побажання і формує перелік популярних товарів, які в наступному періоді потрапляють до переліку акційних.
"Головна мета програми - дозволити покупцям самостійно вирішувати який товар буде зі знижкою та планувати свої покупки заздалегідь. До прикладу, ви плануєте наступного місяця консервацію - в такому випадку ви можете обрати все для неї та суттєво заощадити свої кошти, спланувавши таким чином покупки", - пояснює Віталій Старомінський.
Що пропонує "Кодекс Добрих Цін"?
Програма базується на п’яти ключових принципах:
- купуйте улюблене та заощаджуйте; плануйте витрати і уникайте зайвого;
- отримуйте кешбек в додатку ЕКО МАРКЕТ за покупки;
- купуйте без докорів сумління - ціни справді добрі.
Практичні поради
Разом із запуском програми, ЕКО МАРКЕТ ділиться простими лайфхаками, які допомагають закуповуватись ефективніше:
- складайте список покупок перед походом у магазин;
- обирай сезонні продукти - вони свіжіші й вигідніші;
- плануйте меню на тиждень, щоб не купувати зайвого;
- користуйся мобільним додатком ЕКО МАРКЕТ -отримуй кешбек та акції в один дотик.
В ЕКО МАРКЕТ наголошують - програма діятиме у всіх торгових точках мережі, незалежно від регіону.