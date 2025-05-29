ЕКО МАРКЕТ запускає «Кодекс Добрих Цін» - філософію розумного споживання для кожного

Це не просто чергова програма лояльності. Це - нова філософія дбайливого споживання, яка дозволяє кожному клієнту самостійно впливати на асортимент знижок і робити справді вигідні покупки без зайвих витрат.

"Ми запускаємо "Кодекс Добрих Цін", бо бачимо, що українці сьогодні шукають не просто акції, а ясність, чесність і повагу до свого гаманця. Ми хочемо дати не одноразову знижку, а стабільну вигоду. Це довгострокова ініціатива, яка з часом стане невід’ємною частиною нашої торговельної культури", - зазначає Віталій Старомінський, Chief Marketing Officer ЕКО МАРКЕТ.

Як працює "Кодекс Добрих Цін"

Після оновлення програми лояльності ЕКО ДЯКА стало очевидно: люди хочуть не просто акцій, а розумного планування. Саме тому в компанії створили "Кодекс Добрих Цін" - інструмент, який дозволяє покупцям самим вирішувати, на які продукти знижки з'являться наступного місяця.

Як долучитись:

Перейдіть на спеціальну сторінку проєкту “Кодекс добрих цін” Заповніть коротку форму, вказавши товари, на які ви хочете отримати знижку.

3. В кінці кожного місяця ЕКО МАРКЕТ збирає побажання і формує перелік популярних товарів, які в наступному періоді потрапляють до переліку акційних.

"Головна мета програми - дозволити покупцям самостійно вирішувати який товар буде зі знижкою та планувати свої покупки заздалегідь. До прикладу, ви плануєте наступного місяця консервацію - в такому випадку ви можете обрати все для неї та суттєво заощадити свої кошти, спланувавши таким чином покупки", - пояснює Віталій Старомінський.

Що пропонує "Кодекс Добрих Цін"?

Програма базується на п’яти ключових принципах:

купуйте улюблене та заощаджуйте; плануйте витрати і уникайте зайвого;

отримуйте кешбек в додатку ЕКО МАРКЕТ за покупки;

купуйте без докорів сумління - ціни справді добрі.

Практичні поради

Разом із запуском програми, ЕКО МАРКЕТ ділиться простими лайфхаками, які допомагають закуповуватись ефективніше:

складайте список покупок перед походом у магазин;

обирай сезонні продукти - вони свіжіші й вигідніші;

плануйте меню на тиждень, щоб не купувати зайвого;

користуйся мобільним додатком ЕКО МАРКЕТ -отримуй кешбек та акції в один дотик.

В ЕКО МАРКЕТ наголошують - програма діятиме у всіх торгових точках мережі, незалежно від регіону.