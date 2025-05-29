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ЭКО МАРКЕТ запускает «Кодекс Добрих Цін» - философию разумного потребления для каждого

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ запускает масштабную инициативу - "Кодекс Добрих Цін", призванную изменить представление украинцев о ежедневных закупках.

ЭКО МАРКЕТ запускает «Кодекс Добрих Цін» - философию разумного потребления для каждого

Это не просто очередная программа лояльности. Это - новая философия бережного потребления, которая позволяет каждому клиенту самостоятельно влиять на ассортимент скидок и совершать действительно выгодные покупки без лишних затрат.

"Мы запускаем "Кодекс Добрих Цін", потому что видим, что украинцы сегодня ищут не просто акции, а ясность, честность и уважение к своему кошельку. Мы хотим дать не одноразовую скидку, а стабильную выгоду. Это долгосрочная инициатива, которая со временем станет неотъемлемой частью нашей торговой культуры", - отмечает Виталий Староминский, Chief Marketing Officer ЭКО МАРКЕТ.

Как работает "Кодекс Добрих Цін" 

После обновления программы лояльности ЭКО ДЯКА стало очевидно: люди хотят не просто акций, а разумного планирования. Именно поэтому в компании создали "Кодекс Добрих Цін" - инструмент, который позволяет покупателям самим решать, на какие продукты скидки появятся в следующем месяце.

Как присоединиться:

  1. Перейдите на специальную страницу проекта “Кодекс Добрих Цін”.
    1. Заполните короткую форму, указав товары, на которые вы хотите получить скидку.

      3. В конце каждого месяца ЭКО МАРКЕТ собирает пожелания и формирует перечень популярных товаров, которые в следующем периоде попадают в перечень акционных.

      "Главная цель программы - позволить покупателям самостоятельно решать какой товар будет со скидкой и планировать свои покупки заранее. К примеру, вы планируете в следующем месяце консервацию - в таком случае вы можете выбрать все для нее и существенно сэкономить свои средства, спланировав таким образом покупки", - объясняет Виталий Староминский.

      Что предлагает "Кодекс Добрих Цін"?

      Программа базируется на пяти ключевых принципах:

      • покупайте любимое и экономьте; планируйте расходы и избегайте лишнего;
        • получайте кэшбек в приложении ЭКО МАРКЕТ за покупки;
          • покупайте без угрызений совести - цены действительно добрые.

            Практические советы

            Вместе с запуском программы, ЭКО МАРКЕТ делится простыми лайфхаками, которые помогают закупаться эффективнее:

            • составляйте список покупок перед походом в магазин;
              • выбирайте сезонные продукты - они свежее и выгоднее;
                • планируйте меню на неделю, чтобы не покупать лишнего;
                  • пользуйтесь мобильным приложением ЭКО МАРКЕТ - получайте кэшбек и акции в одно касание.

                    В ЭКО МАРКЕТ подчеркивают - программа будет действовать во всех торговых точках сети, независимо от региона.

                    Лилия Подоляк

                    Лилия Подоляк

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