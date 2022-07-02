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Екіпажі авіакомпанії Ryanair в Європі проводять акції протесту

Екіпажі авіакомпанії Ryanair в Європі проводять акції протесту

Київ • УНН

 • 160123 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Профспілки бортпровідників в Іспанії заявили в суботу, що члени екіпажу Ryanair планують страйкувати протягом 12 днів через те, що компанія додає рейси через літній сезон, а зарплату не підвищують. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Оголошення було зроблено в четвер і змусив Ryanair скасувати 10 рейсів в Іспанії в суботу.

Цитата

"Члени бортпровідників страйкуватимуть 12-15, 18-21 і 25-28 липня в 10 іспанських аеропортах, де працює Ryanair", - йдеться в заяві профспілок.

Також додали, що профспілки та екіпаж Ryanair вимагають від авіакомпанії "змінити ставлення", закликаючи компанію відновити переговори щодо питань, включаючи виплату мінімальної заробітної плати.

Профспілки також закликали уряд "не дозволяти Ryanair порушувати трудове законодавство та конституційні права, такі як право на страйк".

Працівники авіакомпаній по всій Європі звільняються, оскільки сектор адаптується до відновлення подорожей після скасування карантину через пандемію, а нестачу персоналу звинувачують у тривалих затримках і чергах.

Іспанський бортпровідник EasyJet цього місяця страйкує протягом дев’яти днів за для підняття заробітної плати. У суботу авіакомпанія скасувала п'ять рейсів з Іспанії.

Працівники паризького аеропорту імені Шарля де Голля страйкували в п'ятницю та в суботу, що призвело до скасування близько 10% рейсів.

Нагадаємо

Ryanair планує відновити польоти над Україною осінню цього року.

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