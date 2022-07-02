Экипажи авиакомпании Ryanair в Европе проводят акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Профсоюзы бортпроводников в Испании заявили в субботу, что члены экипажа Ryanair планируют бастовать в течение 12 дней из-за того, что компания добавляет рейсы через летний сезон, а зарплату не повышают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Объявление было сделано в четверг и заставил Ryanair упразднить 10 рейсов в Испании в субботу.
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"Члены бортпроводников будут бастовать 12-15, 18-21 и 25-28 июля в 10 испанских аэропортах, где работает Ryanair", — говорится в заявлении профсоюзов.
Также добавили, что профсоюзы и экипаж Ryanair требуют от авиакомпании "изменить отношение", призывая компанию возобновить переговоры по вопросам, включая выплату минимальной заработной платы.
Профсоюзы также призвали правительство "не разрешать Ryanair нарушать трудовое законодательство и конституционные права, такие как право на забастовку".
Работники авиакомпаний по всей Европе увольняются, поскольку сектор адаптируется к возобновлению путешествий после отмены карантина из-за пандемии, а недостаток персонала обвиняют в длительных задержках и очередях.
Испанский бортпроводник EasyJet в этом месяце бастует в течение девятых дней для поднятия заработной платы. В субботу авиакомпания отменила пять рейсов из Испании.
Работники парижского аэропорта имени Шарля де Голля бастовали в пятницу и в субботу, что привело к отмене около 10% рейсов.
Напомним
Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью этого года.