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Экипажи авиакомпании Ryanair в Европе проводят акции протеста

Экипажи авиакомпании Ryanair в Европе проводят акции протеста

Киев • УНН

 • 160120 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Профсоюзы бортпроводников в Испании заявили в субботу, что члены экипажа Ryanair планируют бастовать в течение 12 дней из-за того, что компания добавляет рейсы через летний сезон, а зарплату не повышают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Объявление было сделано в четверг и заставил Ryanair упразднить 10 рейсов в Испании в субботу.

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"Члены бортпроводников будут бастовать 12-15, 18-21 и 25-28 июля в 10 испанских аэропортах, где работает Ryanair", — говорится в заявлении профсоюзов.

Также добавили, что профсоюзы и экипаж Ryanair требуют от авиакомпании "изменить отношение", призывая компанию возобновить переговоры по вопросам, включая выплату минимальной заработной платы.

Профсоюзы также призвали правительство "не разрешать Ryanair нарушать трудовое законодательство и конституционные права, такие как право на забастовку".

Работники авиакомпаний по всей Европе увольняются, поскольку сектор адаптируется к возобновлению путешествий после отмены карантина из-за пандемии, а недостаток персонала обвиняют в длительных задержках и очередях.

Испанский бортпроводник EasyJet в этом месяце бастует в течение девятых дней для поднятия заработной платы. В субботу авиакомпания отменила пять рейсов из Испании.

Работники парижского аэропорта имени Шарля де Голля бастовали в пятницу и в субботу, что привело к отмене около 10% рейсов.

Напомним

Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью этого года.

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