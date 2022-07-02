Экипажи авиакомпании Ryanair в Европе проводят акции протеста

КИЕВ. 3 июля. УНН. Профсоюзы бортпроводников в Испании заявили в субботу, что члены экипажа Ryanair планируют бастовать в течение 12 дней из-за того, что компания добавляет рейсы через летний сезон, а зарплату не повышают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.