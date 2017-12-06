Екіпаж субмарини "Сан-Хуан" здійснив вісім дзвінків перед зникненням
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Незадовго до зникнення аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" члени екіпажу здійснили вісім дзвінків на військово-морську базу в Мар-дель-Плата. Про це повідомляє УНН з посиланням на TN.
"Під час перших дзвінків командир підрозділу повідомив про несправності, коротке замикання і початок пожежі - з димом, але без вогню", - сказав представник ВМС Аргентини Енріке Бальби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На зниклій субмарині "Сан-Хуан" знаходилося на сім чоловік більше, ніж вимагає склад
Він додав, що екіпаж після цього передав інформацію в письмовому вигляді для "уникнення спотворення фактів".
При цьому, за словами Бальби, екіпаж підводного човна просив про зміну курсу, щоб "скоротити кількість днів в морі".
Нагадаємо, 1 грудня ВМС Аргентини прийняли рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна “Сан-Хуан”, який зник два тижні тому. Ймовірна причина вибуху на зниклому підводному човні - висока концентрація водню.