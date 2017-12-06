Экипаж субмарины "Сан-Хуан" совершил восемь звонков перед исчезновением
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TN.
"Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начало пожара - с дымом, но без огня", - сказал представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав
Он добавил, что экипаж после этого передал информацию в письменном виде для "избежания искажения фактов".
При этом, по словам Бальби, экипаж подводной лодки просил об изменении курса, чтобы "сократить количество дней в море".
Напомним, 1 декабря ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", который исчез две недели назад. Предполагаемая причина взрыва на пропавшем подводной лодке - высокая концентрация водорода.