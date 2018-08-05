Ебола вирує у Конго: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Демократичній Республіці Конго у провінції північне Ківу внаслідок спалаху вірусу Ебола загинули 33 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Згідно з інформацією ВООЗ, ще 43 людини під підозрою, у 13 з них наявність вірусу підтвердили лабораторними дослідженнями.
Як повідомляв УНН, нові випадки зараження лихоманкою Ебола виявлені в Демократичній Республіці Конго (ДРК), в провінції Північне Ківу.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в останні дні в провінції Північне Ківу епідемія геморагічної лихоманки забрала життя понад 20 осіб. Міністерство охорони здоров'я ДРК у вівторок направило фахівців отримати зразки для лабораторних аналізів.
У травні нинішнього року в Екваторіальній провінції на північному заході країни сталася епідемія БВВЕ, яка, за заявою Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ - ред.), офіційно завершилася 24 липня. За даними ВООЗ, в цей період всього було зареєстровано 53 випадки захворювання, 29 осіб загинули. Після 12 червня в країні не було зафіксовано жодного нового випадку зараження.