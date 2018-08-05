Эбола бушует в Конго: десятки погибших

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75764 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166037 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178952 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Эбола бушует в Конго: десятки погибших

Эбола бушует в Конго: десятки погибших

Киев  •  УНН

 • 8491 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Демократической Республике Конго в провинции Северное Киву в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.

Как сообщал УНН, новые случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву.

Как сообщают местные СМИ, в последние дни в провинции Северное Киву эпидемия геморрагической лихорадки унесла жизни более 20 человек. Министерство здравоохранения ДРК во вторник направило специалистов получить образцы для лабораторных анализов.

В мае нынешнего года в Экваториальной провинции на северо-западе страны произошла эпидемия БВВЕ, которая, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ - ред.), официально завершилась 24 июля. По данным ВОЗ, в этот период всего было зарегистрировано 53 случая заболевания, 29 человек погибли. После 12 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.

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