Эбола бушует в Конго: десятки погибших

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.



Как сообщал УНН, новые случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву.

Как сообщают местные СМИ, в последние дни в провинции Северное Киву эпидемия геморрагической лихорадки унесла жизни более 20 человек. Министерство здравоохранения ДРК во вторник направило специалистов получить образцы для лабораторных анализов.

В мае нынешнего года в Экваториальной провинции на северо-западе страны произошла эпидемия БВВЕ, которая, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ - ред.), официально завершилась 24 июля. По данным ВОЗ, в этот период всего было зарегистрировано 53 случая заболевания, 29 человек погибли. После 12 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.