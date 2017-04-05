Eastern Beverage Trading може виробити алкоголь найвищої якості на будь-якому сертифікованому виробничому майданчику

За її словами, з 2014 року компанія пережила низку трансформацій, зокрема виробництво компанії перейшло на материкову частину України, компанія втратила свої заводи і фактично повністю змінила виробничу модель (у зв’язку з анексією Криму). При цьому Eastern Beverage Trading вдалося зберегти бренди та якість продукції, що випускається.

“Компанія Eastern Beverage Trading в складний час трансформації бізнесу зберегла головне — своїх спеціалістів, що володіють унікальними знаннями.

Компанія володіє брендами, рецептурами, технологіями, ефективною системою закупівель, планування, контролю якості, що дає можливість виготовляти якісну продукцію на залучених виробничих потужностях.

Фактично ми досягли того, що можемо виробити продукт найвищої якості фактично на будь-якому сертифікованому виробничому майданчику”, — сказала О.Івушкіна.

За її словами, доказами високої якості продукції компанії Eastern Beverage Trading є неодноразове її визнання на міжнародній арені.

“Доказом цього є те, що за останній рік, наприклад, флагманський бренд Medoff отримав 7 світових нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах. Варто відмітити, що наша нова горілка Arctica була визнана в 2017 році у Берліні найкращою українською горілкою. Ми розуміємо, що споживача цікавить якість продукції, а не місце виробництва”, — зауважила О.Івушкіна.

Довідка УНН: Eastern Beverage Trading належать торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, дегустатори віддали горілці “Medoff Classic” найбільшу кількість балів.